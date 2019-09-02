أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر موقعها الرسمي إطلاق المسابقة القومية لأنشطة مراكز الفنون بالمديريات 2019/2020، وذلك في مجالات الموسيقى والكورال والفنون التشكيلية، على النحو التالي:

مجال الموسيقى والكورال

في الموسيقى عمل إجباري هو موسيقى فيلم "المشبوه" لهاني شنودة، والاختياري ميدلي خالد حماد أو ميدلي هشام نزيه أو ميدلي حسن أبوالسعود، وفي الكورال 3 أعمال الإجباري "إيه العبارة" لسيد درويش، والاختياري عملين من "الليلة الكبيرة" أو "ضحك ولعب وجد وحب لمنير مراد"، أو ميدلي "الكابتن غزال"، أو موشح من أعمال فؤاد عبدالمجيد.

تشمل شروط الاشتراك في نشاط الموسيقى والكورال الآتي:

- يقدم كل فريق 3 فقرات من الغناء الفردي.

- يقدم كل فريق 3 فقرات في العزف الفردي.

- لا يجوز اشتراك مواهب فردية موسيقى أو غناء فردي ممن حصل على المركز الأول للعام الماضي في هذه المسابقة.

- لا تزيد مدة العرض عن 65 دقيقة.

- يمكن تقديم العمل الغنائي في شكل "أكابيلا" (فن يستعين بالصوت البشري في كل الطبقات بدلا من الآلات الموسيقية).

- يجب الاهتمام بتعدد الأصوات والتظليل والتوازن الصوتي ومدة العرض والالتزام باللوائح.

مجال الفنون التشكيلية

تقوم فكرة المسابقة على إبراز وتعظيم العلاقة بين الفنون المصرية والأفريقية، وفقًا للشروط التالية:

1. المسابقة مطروحة لجميع أساليب التعبير في الفنون التشكيلية عدا الكاريكاتير والرسم بالكمبيوتر.

2. الالتزام بموضوع المسابقة.

3. تكون الأعمال أصلية وغير منقولة من أي مصدر، ولم تعرض في معارض سابقة من قبل، وتاريخ إنتاجها هو تاريخ المسابقة وموقعه من قبل المتسابق وموضح بها جميع البيانات.

4. الأبعاد مفتوحة لجميع الأعمال عدا التصوير، والأعمال المطبوعة لا يزيد أبعادها عن 1.5x1.5 متر، والنحت الفراغي لا تزيد أبعاده عن متر.

5. الأعمال المعروضة تكون فقط للمتدربين والهواة في مراكز الفنون التابعة لوزارة الشباب والرياضة من 16 حتى 35 سنة.

6. الأعمال الخزفية المشاركة يجب أن تقدم كاملة محروقة أو ملونة.