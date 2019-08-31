نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بمركز التعليم المدني بالجزيرة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من العاشرة صباحا واستمرت حتى الرابعة مساءا، حيث تعرف الشباب الباحثين على فرص العمل بالقطاع الخاص على الوظائف المتاحة بالشركات المشاركة بالملتقى، والتي تضمنت مجالاتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة والمطاعم والهايبر ماركت، مجال الصيدلة والمستلزمات الطبية، المبيعات وخدمة العملاء ومجال الهندسة والمقاولات.

كما نظمت الوزارة في إطار فعاليات الملتقى مجموعة من ورش العمل المجانية، ضمن مشروع (طور وغير) في مجالات إعداد السيرة الذاتية، التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، وذلك بهدف صقل مهارات الشباب وتأهيلهم للتقدم للوظائف المتاحة.