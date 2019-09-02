تعرض الممثل الأمريكي كيفين هارت لحادث سيارة، أمس، في جنوب كالابابساس بولاية كاليفورنيا، نقل على آثره إلى مستشفى "نورثريدج" لتلقي العلاج، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي" نقلا عن قناة "ABC7" التلفزيونية.

وفقًا لـ"ABC7"، وقع الحادث في تمام الـ12:45 صباحا بالقرب من طريق مولهولاند السريع وطريق كولد كانيون، حيث انحرفت سيارة من طراز "بليموث باراكودا 1970"، عن الطريق وانزلقت على الجسر، كان "هارت" أحد ركاب السيارة عندما فقد السائق السيطرة.

عانى "هارت" من إصابات خطيرة في الظهر ويجري علاجه في مستشفى "نورثريدج" على الرغم من أن الإصابات لا تبدو مهددة للحياة، تم نقل سائق المركبة إلى المستشفى وأصيب الراكب الثالث لكنه لم يذهب إلى المستشفى.أكدت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لـ"ABC7" أنه لا يوجد أي مؤشر على تورط المخدرات أو الكحول ، على الرغم من أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.