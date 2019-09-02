أقرت إيران للمرة الأولى بالانفجار الذي وقع خلال عملية إطلاق قمر صناعي بسبب إلى عطل تقني، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، إنه "لا علاقة" لبلاده في انفجار وقع لصاروخ إيراني لدى إطلاقه من مركز فضاء إيراني، الخميس.

وانفجر صاروخ إيراني يحمل اسم "سفير 1"، الخميس، على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه، وذلك بسبب بعض المشكلات الفنية، وفق ما ذكر مسؤول إيراني لرويترز.

وذكر ترامب، في تغريدة على "تويتر"، مرفقة بصورة عن قرب لموقع الإطلاق بعد التفجير، أن "الولايات المتحدة ليس لها يد في فشل إطلاق صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أتمنى لطهران حظا موفقا لمعرفة ملابسات ما حدث".

وكانت صور للأقمار الصناعية أظهرت، الخميس الماضي، بقايا انفجار صاروخ في مركز فضاء إيراني، كان سيطلق قمر صناعي انتقدته الولايات المتحدة.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، فيبدو أن الانفجار وقع خلال إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.