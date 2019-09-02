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محافظ كفر الشيخ يعرض تجربة مصر بالمشروعات الصغيرة علي شباب من 19 دولة

محافظ كفر الشيخ يعرض تجربة مصر بالمشروعات الصغيرة علي شباب من 19 دولة

مصرع أب ونجله في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

مصرع أب ونجله في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

عاجل.. عودة خدمات "أورنج" بعد انقطاعها ساعات عن عدد من مناطق الجمهورية

عاجل.. عودة خدمات "أورنج" بعد انقطاعها ساعات عن عدد من مناطق الجمهورية

"محلية النواب": مٌهلة عام لتقنين أوضاع المحلات العامة المخالفة

"محلية النواب": مٌهلة عام لتقنين أوضاع المحلات العامة المخالفة

غدا.. افتتاح 15 مركزا تكنولوجيا في القاهرة

غدا.. افتتاح 15 مركزا تكنولوجيا في القاهرة

وزير الإسكان يفتتح الدورة الثانية لمعرض The Big 5 construct Egypt 

وزير الإسكان يفتتح الدورة الثانية لمعرض The Big 5 construct Egypt 

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