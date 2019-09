ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن مقنعا فتح النار على عناصر قوات الشرطة في حي بروكلين بنيويورك.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة وخلال قيامها بدورية تقليدية، اشتبهت بشخص، وحاولت الاستفسار عن هويته إلا أنه فتح النار على الدورية لتغطية فراره من المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

WATCH: Gunshots ring through the streets of #Brooklyn after a suspected gunman opened fire at cops early Monday, sparking a shootout with dozens of officers, the NYPD says.@ADiLorenzoTV has the latest: https://t.co/ajFqBSPoB2 pic.twitter.com/UZzzyT4YwE