وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة لعدم ترخيصها، مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الإغلاق الإداري.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، إنه جرى ضبط 28 طن ملح في حملة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على عدد من محلات ومطاعم ومعامل ومنافذ البيع بنطاق المحافظة.

وشدد "شاروبيم" على استمرار الحملات الرقابية بمنافذ الأغذية ومحال ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع، ومتابعة جودة المعروضات، والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء ذلك بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي أشار إلى المرور على عدد من المنشآت الغذائية شملت معملي منتجات ألبان بميت سلسيل، وضبط 28 طن ملح فاسد، ومطعم ومطبخين لفندقين بالمنصورة، ومحل مواد بقالة ببلقاس.