أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم الاثنين إعادة محاكمة 10 متهمين متورطين في أحداث عنف بمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، لجلسة يوم 9 سبتمبر الجار.

قال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت إلى جزء من مرافعة الدفاع عن 4 متهمين في أحداث اقتحام مجلس المدينة، ومتهم واحد باقتحام بنك مصر، و5 متورطين في اقتحام قسم الشرطة بمركز ديرمواس.

وكان محكوم على المتهمين غيابيا بأحكام متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد في أحداث عنف عقب أحداث فض اعتصامي "رابعة والنهضة" عام 2013، وتم القبض عليهم وتُعاد إجراءات محاكمتهم بتهم الإنتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة وشرطية.