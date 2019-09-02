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التخطيط: مصر قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

التخطيط: مصر قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

جامعة بنها والهيئة الألمانية تنظمان ورشة عمل عن إدارة المشروعات

جامعة بنها والهيئة الألمانية تنظمان ورشة عمل عن إدارة المشروعات

"علاج الملل" في "لقلبي حكايتان" أحدث روايات أحمد مدحت سليم

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طبيب نساء وتوليد: تجميد البويضات لا يضر الفتاة والعملية متاحة للرجال

طبيب نساء وتوليد: تجميد البويضات لا يضر الفتاة والعملية متاحة للرجال

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رواد الأعمال العرب: رؤيتنا الاقتصادية تتطابق مع المنطقة العربية

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