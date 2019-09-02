التنمية المحلية: لأول مرة.. مركز سقارة يبدأ تأهيل كوادر أفريقية فى المحليات

بدأت وزارة التنمية المحلية، الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات التى ينظمها مركز سقارة خلال العام التدريبى الجديد، ولأول مرة يتم تنظيم 10 دورات للكوادر الأفريقية.

وينفّذ المركز خلال الأسبوع الحالى 4 دورات تدريبية يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات، وتستمر لمدة 5 أيام، تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات خدمة المواطنين، وأسلوب التعامل مع الجمهور، وهى حقيبة تدريبية جديدة تنفذها الوزارة لأول مرة، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل شكاوى المواطنين ورفع كفاءة العاملين فى إدارات خدمة المواطنين بالمحافظات، وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعدين فى مجالات أملاك الدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن خطة العام التدريبى عبارة عن 42 أسبوعاً خلال 10 أشهر تدريب متضمّنة 123 دورة بها 111 حقيبة تدريبية، وعدد المتدربين 6 آلاف و469 متدرباً، وعدد الدورات الجديدة 50 دورة، علاوة على وجود 10 دورات للكوادر الأفريقية، وذلك لأول مرة.

وأشارت الوزارة، فى تصريحات، إلى أن عدد الأيام التدريبية 927 يوماً بمعدل 5 أيام لكل دورة، وعدد ساعات التدريب فى الأسبوع للدورة الواحدة 33 ساعة، وعدد دورات اللغة 11 دورة على 3 مستويات، مشيرة إلى أن كل دورة لغة إنجليزية تضم 27 متدرباً، والحاسب الآلى 40 متدرباً، وكوادر أفريقية 30 متدرباً، ودورة إعداد المدربين TOT، وقادة المستقبل 70 متدرباً. وأشارت إلى أن الخطة التدريبية استهدفت توجيه جانب من الدورات للإدارات والوحدات المستحدثة على الهيكل التنظيمى للمحافظات، لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتركيز على التحول الرقمى والمتغيرات المكانية والمساءلة والمشاركة المجتمعية والتخطيط الاستراتيجى.