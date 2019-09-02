تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، سير العمل في المسح الطبي للطلاب المستجدين بالجامعة للكشف عن فيروس سي، والتي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع جامعة بني سويف، في الفترة من 1 سبتمبر الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار استكمال مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على الفيروس والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأكد المحافظ على أنه هناك متابعة مستمرة لسير العمل في المبادرة الرئاسية للكشف عن الطلاب الجدد بالجامعة، منوها إلى أنه تم التنسيق بين مديرية الصحة وجامعة بني سويف لتجهيز أماكن الكشف على الطلاب الجدد، مع مراعاة الأعداد الكبيرة للطلاب وتقسيمهم إلى مجموعات لتسهيل عملية الكشف ومنع التكدس.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين صلاح مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أن جرى الكشف على 978 طالبا وطالبة منذ انطلاق المبادرة على مدار أمس واليوم، مشيرة إلى أن الكشف يجرى بمقر الجامعة من خلال تواجد 10 فرق بكلية الحقوق، بواقع مدرجين، الأول يستخدم في أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد، والمدرج الثاني لعمل المسح الطبي للكشف عن فيروس سي لدى الطلبة.