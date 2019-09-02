أصيب 4 شرطيين بينهم ضابط برتبة ملازم أول، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة شرطة بطريق "بني سويف - الفيوم" الجديد، نزلة كوبري الحمام"، ونُقلوا لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج

وتبين أنَّ المصابين هم: الملازم أول "علي.س.إ" (25 عامًا - مقيم ببني سويف) مصاب جروح وكدمات متفرقة، وأمين الشرطة "كامل.م.ع" (25 عامًا - مقيم بني سويف) مصاب جروح وكدمات متفرقة، ورقيب الشرطة "سيد.ش.ع" (39 عامًا - مقيم ببني سويف) ومصاب جروح وكدمات متفرقة، والخفير "حمدالله. ط.ع" (43 عامًا - مقيم ببني سويف) ومصاب جروح وكدمات متفرقة.