هدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، اليوم، باستهداف عمق إسرائيل في حال شنت هجوماً آخر ضد حزب الله ولبنان، غداة قصفه لآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال: "إذا اعتديتم علينا فإن جنودكم ومستعمراتكم وفي عمق العمق ستكون في دائرة الاستهداف والرد"، مضيفاً في حال حصول "أي عدوان على لبنان، لن يكون هناك أي شيء اسمه حدود دولية".

وأتى رد الحزب، امس الأحد بعد أسبوع من التوتر إثر مقتل إثنين من عناصره في غارة إسرائيلية قرب دمشق واتهامه لإسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله في بيروت.