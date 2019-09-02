حضر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، احتفالية وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد مساء اليوم الاثنين بمسجد بدر ببورتوفيق بحي السويس.

وتحدث الشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والصعوبات التي واجهها سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم في رحلته، والدروس المستفادة من الهجرة التي يجب تطبيقها في حياتنا اليومية.

حضر الاحتفالية الدكتورعبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددا من القيادات الأمنية على رأسها اللواء محمد جاد مدير الأمن، والدكتورالسيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والشيخ ماجد رمزي عطية نائبا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس، واللواء دكتور باسم العطار مساعد مدير أمن السويس وقيادات مديرية الأوقاف ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية ومديري المديريات والقيادات الشعبية والجمعيات الأهلية.