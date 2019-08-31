شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، نائبا عن رئيس الجمهورية، احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1441، وذلك في مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، بحضور اللواء حسن محمود مدير الأمن، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

بدأ الحفل عقب أداء صلاة المغرب، بتلاوة آيات من الذكر الكريم، ثم كلمة للشيخ زين العابدين عبد اللطيف، المستشار الديني للمحافظة، تحدث خلالها عن سيرة الرسول- صلي الله عليه وسلم-، والهجرة والدروس المستفادة منها، داعيا المولى- عز وجل- أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة على الأمة الإسلامية والبشرية جميعا.

وألقى الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تحدث فيها عن الهجرة النبوية الشريفة، داعيا إلى أهمية التأمل فيها، والدروس المستفادة منها، وضرورة التحلي بأخلاق الرسول الكريم، وتأثير ذلك على المجتمع، واختتم الاحتفالية بأداء صلاة العشاء.

حضر الاحتفالية أيضا، اللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وهشام الشطوري عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، وعلماء ومشايخ الأزهر الشريف، والأوقاف، وأهالي سوهاج.