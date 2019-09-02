قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا علاقة بين الإعصارات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وحالة الطقس في مصر.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر "الحدث اليوم"، أن السيول في مصر دائمًا ما تكون في فصل الخريف لا الشتاء، مشيرًا إلى أن الهيئة ستصدر بيانًا، بداية من الأسبوق المقبل، لتحذيرسكان المناطق المحاطة بالجبال، ومطالبتهم بتطهير مخرات السيول، واستدرك: "لسه مفيش أمطار أو أي حاجة دلوقتي".

وتابع: "فصل الخريف سيبدأ من يوم 21 سبتمبر، حيث سينتهي فصل الصيف في 20 سبتمبر الجاري".