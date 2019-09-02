موسى: السلع الأساسية لن تتأثر بإلغاء الدولار الجمركي والدعم مستمر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي الذي أصدرته وزارة المالية، لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية، موضحًا أن مصر تمتلك احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدعم سيستمر ولن يتأثر هو الآخر بإلغاء الدولار الجمركي.

وتابع: "الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية مش هتتأثر لأن السعر متقارب، بسبب تحرير الجنيه، كل حاجة في البلد بقت مستقرة تماما، زي الأسعار والاستثمار وسعر الدولار".

وأصدرت وزارة المالية بيانًا توضح فيه الأسباب الكاملة لقرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، والعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

وأوضحت "المالية" أن القرار الجديد يعد عودة للتعامل الأصلي المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأضاف بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.