قررت وزارة المالية اليوم، إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي ليصبح التعامل على جمارك السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي.

ويتم تعريف الدولار الجمركي، بأنه السعر الذي يتم تحديده من جانب وزارة المالية بشكل شهري من أجل توحيد المعاملة الجمركية بالنسبة للرسوم التي يتم تحصيلها، بعيدا عن تقلبات العملة في السوق المحلية.

وقامت وزارة المالية، قبل أشهر بإلغاء التعامل بالدولار الجمركي على السلع الترفيهية، بحيث تعامل تلك السلع وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي، بينما أبقت الوزارة على آلية تثبيت سعره شهريا بالنسبة للسلع الاستراتيجية تجنبا لأية تقلبات سعرية في الأسواق.