تعقد وزارة الثقافية التونسية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، الدورة الـ24 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي، وذلك يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم، أن هذه الدورة ستعقد تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في حماية التراث الثقافي"، تحت إشراف كل من وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ومدير عام "ألكسو" محمد ولد أعمر.

وسيعقد المؤتمر بمدينة سوسة، وسيتم خلاله تسليم رئاسة مؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى الجمهورية التونسية، ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب حول دور المجتمع المدني في حماية التراث الثقافي ومدى فاعليته وتقديم دراسات ورؤى دولية مختلفة لدعم الجهود العربية والتنسيق فيما بينها للمحافظة على الإرث الحضاري والتوثيق للقطع الأثرية والمعالم التاريخية.