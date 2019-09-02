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علاء مبارك ورئيس "أمن الدولة" الأسبق في عزاء والدة أحمد نظيف

علاء مبارك ورئيس "أمن الدولة" الأسبق في عزاء والدة أحمد نظيف

جونسون سيدعو لانتخابات منتصف الشهر المقبل إذا واجه هزيمة في البرلمان

جونسون سيدعو لانتخابات منتصف الشهر المقبل إذا واجه هزيمة في البرلمان

موسى: السلع الأساسية لن تتأثر بإلغاء الدولار الجمركي والدعم مستمر

موسى: السلع الأساسية لن تتأثر بإلغاء الدولار الجمركي والدعم مستمر

السيطرة على حريق في أكوام قش وآخر بمقلب قمامة بالقليوبية

السيطرة على حريق في أكوام قش وآخر بمقلب قمامة بالقليوبية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا

السياحة تشجع التعاون بين شباب المدونين المصريين والعالميين لزيارة مصر

السياحة تشجع التعاون بين شباب المدونين المصريين والعالميين لزيارة مصر

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الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

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"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

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6 أشهر حبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رسائل "واتس آب" المزعجة

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

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