قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الري، إن قطاع النيل هو المعني بإصدار التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية والسياحية، لافتًا إلى أن هناك قرارات وزارية تصدر بشأن قيم مقابل الانتفاع بنهر النيل بصفة عامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن قيمة الانتفاع المفروضة على المراسي تقدر بحوالي 15 جنيه لكل متر مسطح من العائمة لكل دور على مدار السنة.

وتابع، أن المركب النيلية الثابتة تدفع 1500 جنيه يوميا بمجرد رسوها في نهر النيل، لأنها مخالفة للقانون، حيث يجرى معرفة الغرامات الواقعة عليها بمعرفة أجهزة الوزارة.

وواصل: "غرفة المنشآت السياحية تقدمت لنا بطلب للوصول لقيم توافقية لتحصيل مستحقات الدولة حتى لا يتضرر أصحاب الأنشطة ويتماشى مع الأسعار المتداولة".

وقال إن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة لهذه الأنشطة في محافظتي الأقصر وأسوان في سنوات ركود السياحة هناك: "لكن الوضع الحالي في حاجة لإعادة تقييم، وأن نمنع أي شخص من عدم إعطاء الدولة حقها، والعائمات يجب أن تُقنن".