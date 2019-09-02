هنأ الإعلامي تامر أمين، فريق الكرة بنادي الزمالك، بعدما نجح في التغلب على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف نهائي كأس مصر.

وقال "أمين"، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار": "الزمالك بيلاقي نفسه في بطول الكأس، لكن الأهلي جامد في الدوري وبيحصله عثرات في الكاس، هي كيميا، وساعات كيميا فرقة تكون مع بطولة، زي مصر، اللي مستواها حلو في كأس الأمم وتيجي على تصفيات كاس العالم تحس إن حد عاملنا عمل على غراب يتيم".

وأضاف: "الزمالك عمل ماتش حلو، وميتشو مدير فني كويس، وعمل شوط أول رائع، وتسيد الماتش، ويبدو أنه الأقرب للفوز بالبطولة".

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الإسماعيلية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وبتلك النتيجة، ينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز وبتروجت في المباراة، التي تقام اليوم، في المباراة النهائية بكأس مصر، حيث يتقدم بيراميدز على بتروجيت بهدفين نظيفين حتى الآن.