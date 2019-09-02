تقرير لقناة "آر تي" الروسية يثير جدلا في إسرائيل

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، التغطية الإعلامية التي قدمتها قناة "آر تي" الإخبارية الروسية، حيث دخلت إلى معسكر أفيفيم وصورت غرف المجندين الفارغة وأغراضهم الشخصية، وذكر موقع "ماكو" الإسرائيلي، اليوم، أن "مراسلة أجنبية تجولت في معسكر أفيفيم حيث شن (حزب الله) اللبناني هجوما صاروخيا على عربة جند إسرائيلية، أمس الأحد، من دون أن يعترض أحد طريقها".

وأضاف الموقع، أن "المراسلة بثت تغطيتها الإعلامية باللغة العربية من داخل المعسكر، وتجولت رفقة فريق تصوير، واستمرت بالبث لمدة 7 دقائق متواصلة، وتمكنت من الدخول إلى غرف المجندين وتصوير أغراضهم الشخصية وأماكن جلوسهم، وقد بدا المعسكر خاليا دون جنود".

وتمكنت مراسلة قناة "آر تي" الروسية وتدعى داليا النمري، صباح اليوم، خلال تغطيتها للتطورات الميدانية على الحدود الشمالية لإسرائيل، من دخول قاعدة أفيفيم العسكرية الإسرائيلية والبث مباشرة على الهواء مع فريق العمل، حيث كانت القاعدة خالية تماما من أي عنصر من الجيش الإسرائيلي.