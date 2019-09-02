دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، المرشح للانتخابات الرئاسية التي تنظم في 15 سبتمبر الجاري، إلى الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، في اليوم الأول من الحملة الانتخابية، اليوم.

وقال خلال ندوة نظمت في فندق كبير في العاصمة التونسية أمام جمع من مؤيديه: "أنا ضد الليبرالية المتوحشة، التعليم والصحة جزء من دور الدولة، لكن هناك العديد من المجالات التي لن تتدخل فيها الدولة"، مضيفا أنه يريد إنشاء "منطقة تجارة حرة مع الجزائر".

ومن ناحية أخرى، دعا الشاهد، إلى زيادة بنسبة 15% في ميزانية الأمن، بعد ساعات قليلة من مقتل أحد أفراد الحرس الوطني و3 متطرفين مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود مع الجزائر، كما حض المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، على التفكير في مسألة تنسيق الهجرة إلى أوروبا، قائلاً: إنه سيسعى إلى تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرات.

وعرض رئيس الوزراء الذي يترشح لأول مرة للرئاسة، "تجربته"، مدافعاً عن سجله في الأمن والسياحة، وفي مكافحة الفساد، داعيا إلى تيسير رفع الحصانة البرلمانية، في حين أن خصمه السياسي قطب الإعلام نبيل القروي المشتبه في قيامه بغسل أموال في 23 أغسطس الماضي محتجز، ويتهم أنصاره الشاهد بأنه استخدم القضاء لإزاحته وهو ما ينفيه.

وتعاني شركات عامة تونسية، مثل الخطوط الجوية أو شركة قفصة للفوسفات من صعوبات كبيرة في الإدارة والتمويل.

وفي 2016، منح صندوق النقد الدولي تونس قرضًا بقيمة 2.4 مليار يورو على مدار أربع سنوات شرط التزامها بتنفيذ إصلاحات كبيرة.

وكان الشاهد والقروي و4 مرشحين آخرين من المقربين لحزب "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عام 2012، لكن الحزب يعاني اليوم من انقسامات أضعفت من تأثيره في الساحة السياسية.

ورشح حزب "النهضة"، شخصية من صفوفه هو رئيس البرلمان بالنيابة عبدالفتاح مورو.

وهناك أيضا وزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي السبعيني الذي ظهر بشكل لافت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى السبسي قبل وفاته ما دفع الكثيرين لاعتباره خليفته.

ودفعت وفاة السبسي في 25 يوليو الماضي عن سن 92 عاما قبل وقت قصير من انتهاء عهده، لإعلان انتخابات رئاسية مبكرة كان يفترض أن تجري في 17 نوفمبر بعد الانتخابات النيابية المحددة في أكتوبر المقبل.