قال الدكتور جمال عبدالناصر المستشار الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن المنظومة ببورسعيد استهدفت الكشف عن الأخطاء أو الصعوبات التي قد تواجهها المنظومة بعد التشغيل الفعلي لها.

وأضاف "عبدالناصر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يستلزم على كل مواطن الذهاب لأقرب وحدة أو مركز لطب الأسرة ليقوم بتسجيل نفسه بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفتح ملف عائلي له، موضحا أن الدولة تتكفل بقيمة اشتراكات الغير قادرين وعلاجهم بشكل كامل.

وأكد المستشار الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن القانون الخاص بالتأمين الصحي الشامل سيشمل كافة أفراد الأسرة ويقوم بتغطية الأمراض التي يصاب بها المواطنين.