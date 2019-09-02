بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، في مقر المركز بالعاصمة السعودية "الرياض"، اليوم، مع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن علي ناجي عبيد التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين استعرضا أعمال المركز ونشاطاته الإنسانية المنفذة بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية في 44 دولة حول العالم أبرزها اليمن، وأساليب الدعم المخصصة للشعب اليمني في القطاعات كافة وسبل تطويرها.

وفي سياق آخر، بحث وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، اليوم، مع نائب سفير ألمانيا لدى اليمن يان كراوسر، دعم مشاريع السلطات المحلية ودعم البرامج الإغاثية ومشاريع دعم سبل العيش في اليمن، وثمن الوزير اليمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، جهود ألمانيا في دعم الحكومة والشعب اليمني، متطرقاً إلى جهود ألمانيا في دعم خطط الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، مؤكداً إن ذلك يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين منذ القدم.

وناقش فتح، مع نائب السفير الألماني نتائج ورشة برلين التي عقدتها مؤسسة "بيرجهوف" الألمانية، مؤكدا أهمية متابعة نتائجها، وكذا تفعيل مشاريع دعم السلطات المحلية المقدم عن طريق المنظمات الألمانية في اليمن، فيما أكد نائب السفير الألماني لدى اليمن استمرار بلاده في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات، وحرص بلاده على استقرار الشعب اليمني ووحدته.