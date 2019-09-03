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بعد وفاتها بـ 4 أشهر.. امرأة تشيكية تلد طفلة سليمة بعملية قيصرية

بعد وفاتها بـ 4 أشهر.. امرأة تشيكية تلد طفلة سليمة بعملية قيصرية

خبير أمني: مصر إحدى الدول السباقة في التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب

خبير أمني: مصر إحدى الدول السباقة في التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب

وزير الإسكان يزور الجناح الفرنسي في معرض البناء "بيج فايف مصر"

وزير الإسكان يزور الجناح الفرنسي في معرض البناء "بيج فايف مصر"

الاعتداء على امرأتين محجبتين في مترو لندن

الاعتداء على امرأتين محجبتين في مترو لندن

بينها "شيفت الليل" والتدخين.. 7 عادات نفعلها يوميا تسبب السرطان

بينها "شيفت الليل" والتدخين.. 7 عادات نفعلها يوميا تسبب السرطان

مقتل شخص في الباهاماس بسبب "دوريان".. وإخلاء مناطق أمريكية مع اقترابه

مقتل شخص في الباهاماس بسبب "دوريان".. وإخلاء مناطق أمريكية مع اقترابه

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تخفيضات تصل لـ50%.. دليلك لمعارض المستلزمات المدرسية بالقاهرة والجيزة

تخفيضات تصل لـ50%.. دليلك لمعارض المستلزمات المدرسية بالقاهرة والجيزة

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حرارة ورطوبة وشبورة على معظم الأنحاء

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حرارة ورطوبة وشبورة على معظم الأنحاء

"الجمارك" تعلن حاجتها لشغل وظائف "تخصصات مختلفة".. إليك التفاصيل

"الجمارك" تعلن حاجتها لشغل وظائف "تخصصات مختلفة".. إليك التفاصيل

الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

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