وزير الإسكان يزور الجناح الفرنسي في معرض البناء "بيج فايف مصر"

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجناح الفرنسي في معرض البناء والتشييد الدولي "بيج فايف مصر"، على هامش افتتاحه المعرض، اليوم الاثنين.

وذكر مكتب الوكالة الحكومية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا "بيزنس فرانس" بالقاهرة، في بيان صحفي، إن النسخة الثانية لمعرض "بيج فايف مصر" تشهد للمرة الأولى مشاركة شركتين فرنسيتين من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهما شركتي "دولابي" و"أورومير" اللتين تسعيان لتطوير شراكات مع النظراء المصريين.

كما يشارك بالمعرض، الذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام - نادي المدينة المستدامة الفرنسي وهو كيان أسسه القسم الاقتصادي لسفارة فرنسا في ديسمبر 2016 ويتكون من مجموعة من الشركات الفرنسية ويهدف إلى الترويج للعرض الفرنسي والمساهمة في إعداد قطاع المدينة المستدامة المصري وذلك عبر معرفة الاحتياجات وقطاعات السوق عالية الإمكانات فضلا عن تحديد متخذي القرارات التشغيلية.

ويعمل نادي المدينة المستدامة على تنشيط التعاون بين أعضائه لتقديم حلول متكاملة للتحديات المحلية الخاصة بالنقل والطاقة والمياه وإدارة المخلفات، وأضافت "بيزنس فرانس"، أنه نظراً لتمتع قطاع البناء والتشييد المصري بكونه أحد أكبر القطاعات نمواً على مستوى قطاعات الأعمال، فإن هذه الفعالية ستخلق فرصا هامة للعارضين على صعيد تطوير علاقات تجارية جديدة.

وأكدت وكالة "بيزنس فرانس"، أنها ستواصل تشجيع الشركات الفرنسية الجديدة على استكشاف هذا السوق لاسيما وأن جميع الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخراً أعطت البلاد نشاطاً اقتصادياً جديداً وعوامل جذب مهمة، وذكرت أن هناك أكثر من مائة وستين فرعاً لشركات فرنسية متواجدة في مصر، ومما لا شك فيه أن هذا العدد سيواصل التزايد.