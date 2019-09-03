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اليوم.. بدء المنتدى السنوي الدولي الرابع "جسور لأجل المدن" بفيينا

اليوم.. بدء المنتدى السنوي الدولي الرابع "جسور لأجل المدن" بفيينا

مقاسات جديدة لأحذية الأطفال بسبب السمنة: 12 سنة وبيلبس 41

مقاسات جديدة لأحذية الأطفال بسبب السمنة: 12 سنة وبيلبس 41

عاجل.. إيران تهدد باتخاذ الخطوة الثالثة من تخفيض الالتزام بالاتفاق النووي

عاجل.. إيران تهدد باتخاذ الخطوة الثالثة من تخفيض الالتزام بالاتفاق النووي

ما أشبه اليوم بالبارحة.. سكان جنوب لبنان يروون أجواء القصف الإسرائيلي

ما أشبه اليوم بالبارحة.. سكان جنوب لبنان يروون أجواء القصف الإسرائيلي

من هي الراحلة "فاليريا" مترجمة معاني القرآن الأشهر في روسيا؟

من هي الراحلة "فاليريا" مترجمة معاني القرآن الأشهر في روسيا؟

فريق أسوان لكرة الجرس يكتسح طنطا ضمن أسبوع الجامعات لذوي الاحتياجات

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تخفيضات تصل لـ50%.. دليلك لمعارض المستلزمات المدرسية بالقاهرة والجيزة

تخفيضات تصل لـ50%.. دليلك لمعارض المستلزمات المدرسية بالقاهرة والجيزة

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حرارة ورطوبة وشبورة على معظم الأنحاء

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حرارة ورطوبة وشبورة على معظم الأنحاء

"الجمارك" تعلن حاجتها لشغل وظائف "تخصصات مختلفة".. إليك التفاصيل

"الجمارك" تعلن حاجتها لشغل وظائف "تخصصات مختلفة".. إليك التفاصيل

الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

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