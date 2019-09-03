علّق الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف على فترة الاحتلال العثماني لمصر، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال الهلالي إن الاحتلال العثماني نجح في احتلال البلاد الإسلامية لمدة 6 قرون، جمع فيها الجباية من المواطنين، بسبب الشيوخ، وعيّن على كل قرية شيخ ليطيعه المواطنون وتدار البلاد بفتاوى هؤلاء الشيوخ وأن يكون تنفيذ هذه الفتاوى للشرطة.

وانتقد الهلالي العبارة القائلة "لحوم العلماء مسمومة"، مؤكدًا أنه ليس لها أي أساس علمي، مشيرًا إلى أن أساس هذه العبارة هي رؤية رآها أحد العلماء وأن الرسول، صلى الله عليه وسلم لم يقل إن لحوم العلماء مسمومة.