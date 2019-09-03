5 قتلى و20 مصابا إثر إعصار دوريان في جزر البهاما

ترك إعصار "دوريان" مأساة كارثية في أعقابه، فقد قال مسؤولون في جزر البهاما إنهم تلقوا عددًا هائلاً من المكالمات من أشخاص غمرت المياه منازلهم، وتلقت محطة إذاعية أكثر من 2000 رسالة استغاثة.

وقد ضرب فيضان "دوريان" جميع أنحاء جزر البهاما أمس الاثنين، وغطت الجزر كميات كبيرة من الرياح والمياه، وحث المسؤولون الناس على العثور على أجهزة الطفو والاستيلاء على المطارق للخروج من السندرات الخاصة بهم إذا لزم الأمر.

وقد وصل ارتفاع الماء إلى الأسطح وقمم أشجار النخيل، وذهب معظم الناس إلى الملاجئ مع اقتراب العاصفة وأغلقت الفنادق السياحية، واستقل الناس الذين يعيشون على الجزر منازلهم وكان من المتوقع أن يصبح الكثيرون بلا مأوى، بحسب موقع "paperspy".

وحث قائد الشرطة صموئيل بتلر الناس على التزام الهدوء ومشاركة إحداثيات "GPS" الخاصة بهم، لكنه قال إن فرق الإنقاذ يجب أن تنتظر حتى تتحسن الأحوال الجوية، وقال لمحطة إذاعة جزر البهاما ZNS: "لا يمكننا الوصول إلى الناس لمساعدتهم".

وتم العثورعلى خمسة قتلى على الأقل في جزر البهاما جراء العاصفة، وقال رئيس الوزراء هوبير مينيس إن 21 شخصًا على الأقل أصيبوا في جزر البهاما وتم إجلاؤهم بواسطة طائرات الهليكوبتر، وأضاف مينيس: "نحن في خضم مأساة تاريخية" واصفا الخراب الذي حدث بالجزر بأنه "غير مسبوق وشامل".