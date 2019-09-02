إعصار دوريان يضرب جزيرة باهاما.. وطواريء في أمريكا وإلغاء 665 رحلة جوية

قال المركز الوطني للأعاصير أن إعصار "دوريان" وصل للفئة الخامسة مع رياح قوية بلغت 185 ميل في الساعة وكان يتحرك غربًا على ارتفاع 5 أميال في الساعة، وضرب الإعصار جزيرة جراند باهاما في جزر البهاما ليقترب من الولايات المتحدة، بحسب "Foxnews".

وكتب رئيس وزراء دولة البهاما هوبير مينيس تدوينة على "تويتر" حينما بدأ إعصار دوريان في ضرب جزر البهاما، "أن يوم الأحد كان يوم الحزن والأسوأ بالنسبة لي لمخاطبة شعب جزر البهاما"، مضيفا، "نحن نواجه إعصارًا لم نره أبدًا في جزر البهاما"، بحسب "CNN".

وأعلن حاكم ولاية ساوث كالورينا هنري مكماستر في مؤتمر صحفي أن أوامر الإخلاء الإلزامي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ظهر اليوم الاثنين في عدة مقاطعات في ساوث كارولينا، وأضاف مكماستر أنه منذ صباح الثلاثاء سيتم إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية حتى إشعار آخر في كل من "جاسبر، بوفورت، كولتون، تشارلستون، بيركلي، دورشيستر، جورج تاون وهوري كونتيز".

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه تمت الاستعانة بحوالي 4500 من أفراد الحرس الوطني للتصدي لإعصار "دوريان"، وتم إلغاء ما لا يقل عن 665 رحلة جوية إلى الولايات المتحدة أو خارجها غدًا، وفقا لبيانات من "FlightAware".

ومع اقتراب إعصار "دوريان" من سواحل فلوريدا، تشهد مطارات الولاية معظم الإلغاءات للرحلات، ويرى المتنبئون المسار المتوقع لإعصار "دوريان" بأنه سيتحول شمالا ويتجه لأعلى سواحل فلوريدا بحلول يوم الثلاثاء القادم.