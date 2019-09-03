نفى الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، ما تردد عن تعرض القمح الروسي الذي تستورده مصر للإشعاع الذري.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم، أن هيئة الطاقة الذرية هي المسؤولة عن الكشف عن المواد النووية ونسبة الإشعاع فيما يتم استيراده.

وأوضح عبدالنبي أن الواردات القادمة من روسيا وغيرها تخضع للكشف عن مستوى الإشعاع النووي، مشددا على أن الوقاية الإشعاعية تصاحب السفن وحاملات الطائرات التي تحمل موادا نووية أثناء مرورها في قناة السويس بالأراضي المصرية، مشيرا إلى أنها لا تسمح بمرور أي سفينة تخالف معايير الأمان النووية العالمية.

وأكد عبدالنبي أن مصر لديها محطات رصد إشعاعي في عدد كبير من المناطق خاصة على الحدود، مشيرا إلى أن مصر لديها محطة رصد نووي على الحدود مع إسرائيل لرصد الإشعاعات.