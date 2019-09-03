سعر الريال السعودي اليوم في مصر

واصل سعر الريال السعودي استقراره في البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء أمام الجنيه المصري، وترصد "الوطن" أسعار بيع وشراء الريال السعودي في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.