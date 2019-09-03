يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا بشأن تبسيط الإجراءات الجمركية.

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.