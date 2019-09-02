قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، إن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية في ظل التوترات التي أعقبت إلغاء الهند للوضع الدستوري الخاص بولاية جامو وكشمير.

وأضاف "خان"، في تصريحات أوردتها صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية: "نحن بلدان مُسلحان نوويًا، وفي حال تصاعدت التوترات، فإن العالم قد يصبح في خطر"، مؤكدًا أنه لن تكون هناك مبادرة من جانب باكستان لاستخدام الأسلحة النووية مُطلقًا، وأوضح خان: "ما أريد قوله للهند هو أن الحرب ليست حلًا للمشكلة، وأن الفائز في الحرب خاسر أيضًا".

جدير بالذكر، أن باكستان خفضت من مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الهند في أعقاب قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص الذي يتمتع به إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين، وتقسيمه إلى إقليمين اتحاديين، وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.