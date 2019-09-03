أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، عن بدء التشغيل التجريبي لمكتبة الحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بداية من اليوم الثلاثاء، إذ تعتبر المكتبة دعما نوعيا لمنظومة الثقافة بالمحافظة، ومركزا تنويريا جديدا لأبناء بنىي سويف، ومنبرا فكريا رائدا لمواجهة الفكر المتطرف والأفكار المغلوطة والهدامة التي تروج لها بعض الجماعات المتطرفة الإرهابية.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن المكتبة تحوي 6 آلاف كتاب بواقع 4 ألاف كتاب للكبار والشباب وألفي كتاب للأطفال والطلائع.

وتشمل الكتب كافة الجوانب العلمية والثقافية والتاريخية والفنية والإبداعية، وذلك في إطار الخطوات العملية التي تنفذها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، في مجال بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية المنتمية والمحبة لوطنها والمتسلحة بالعلم والثقافة.