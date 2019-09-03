أسعار العملات اليوم في مصر

واصلت أسعار العملات استقرارها خلال تعاملات اليوم في البنوك الحكومية والخاصة أمام الجنيه المصري، وتستعرض "الوطن" أسعار صرف الدولار، اليورو، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك قناة السويس نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك مصر نحو 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينيي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك "اتش اس بي سي" نحو 20.80 جنيه للشراء و20.04 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 19.77 جنيه للشراء و20.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.03 جنيه للشراء و18.21 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.04 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.