أشاد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالطرح الذي أعلنته وزارة الإسكان والمرافق في عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة خلال الشهر الحالي، والذي جاء خلال افتتاح معرض The Big 5 construct Egypt.

وأكد والي في بيان عنه اليوم أنّ الدولة حققت إنجازات لا حصر لها في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، بجيل جديد من المدن الجديدة، يأتي في مقدمتها "العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، مدينة ناصر بغرب أسيوط، مدينة غرب قنا، مدينة شرق بورسعيد، وغيرها من المدن الأخرى"، إضافة للمشروعات القومية العملاقة وعدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، مؤكدا أنّ مسيرة البناء والتنمية مُستمرة حتى تحقيق أهدافها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر.

وشدد والي على جهود وزارة الإسكان والمرافق، وإعلانها أنّه للمرة الأولى في مصر يتم وضع خطط طويلة المدى، وتأكيداتها أنّ معدلات التنمية في الفترة المقبلة أكبر مما تمّ في الفترة الماضية، من خلال وضع آلية ميسرة لاختيار الأراضي بالمدن الجديدة من قبل المطورين والمستثمرين، لتسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة.