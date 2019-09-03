أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، أن روسيا إلى جانب عدد من الدول ستكون ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية،حسبما أفادت قناة روسيا اليوم .

وأعرب كابولوف، الذي يشغل أيضا منصب مدير الإدارة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية عن اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى انخفاض العنف هناك.

وقالكابولوف: "إذا غادروا سيختفي من هناك مصدر لإثارة النفوس، ووفقا لمنطق الأشياء، يجب أن يتراجع العنف هناك".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إذا توافقت طالبان مع الأمريكيين، فسوف يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، على الأقل من قبل الأمريكيين والقوات الأجنبية وطالبان. لذا من المنطقي أن ينخفض العنف".

وكشف أن موسكو ستتعاطى بشكل إيجابي مع تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان في حال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وتابع كابولوف: "هناك تلميحات وتسريبات جدية بشأن احتمال تأجيل الانتخابات وتنظيمها لاحقا بشكل يختلف عن الذي يحدث الآن، وأن الأحزاب تناقش الآن مسألة الحكومة الانتقالية".

واستكمل الدبلوماسي الروسي الكبير: "ننظر إلى هذا بشكل إيجابي، لأن كل الخطوات التي تؤدي إلى تسوية شاملة في أفغانستان هي خطوات إيجابية".

فيما لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجيلوف اليوم الثلاثاء، أن تسيجيب موسكو لإصرار الولايات المتحدة وطالبان معا على وجوب أن تكون روسيا حاضرة كضامن بشكل أو بآخر عند التوقيع المحتمل على الاتفاقيات التي يعمل عليها الطرفان حاليا.

وقال مورجيلوف: "أولا وقبل كل شيء، يجب علينا أولا أن نفهم متى سيتم التوقيع على هذا الاتفاق، وما هو جوهره؟".

وأكد المبعوث الخاص الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد في مقابلة مع تلفزيون TOLOnews الأفغاني، أن الولايات المتحدة وافقت على سحب 5 آلاف من قواتها العسكرية من 5 قواعد في أفغانستان خلال 135 يومًا إذا تطورت الحالة في البلاد وفقًا لمسودة الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع حركة طالبان.

وقال خليل زاد: "مستوى العنف في المناطق التي ستسحب منها الولايات المتحدة قواتها سيتقلص بدرجة كبيرة."

وحسب المبعوث الخاص الأمريكي الخاص لأفغانستان، ستشهد المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقات مع طالبان، ملاحظة انخفاض العنف في مقاطعتي كابول وبارفان، حيث توجد قاعدة باجرام الجوية.