افتتح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه سفير دولة فرنسا وقيادات شركة سان جوبان للزجاج المسطح خط مرايات "سان جوبان" الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

وقدم محافظ السويس، شكره لقيادات الشركة على الجهد المبذول للارتقاء بالاستثمار، مطالبهم بزيادة الانتاج ليغطي احتياجات مصر والشرق الوسط وأفريقيا، ومتمنيا بالتصدير لدول أوروبا في المراحل المقبلة وتفقد المحافظ والسفير الأقسام المختلفة لمصنع الزجاج المسطح والمرايات لمتابعة سير العمل داخل المصنع.

ويعد مصنع الألواح الزجاجية بالعين السخنة المملوك لمجموعة "سان جوبان العالمية" التي تعد من أكبر 100 مجموعة صناعية حول العالم، لما لها من خبرة تمتد لنحو 354 سنة، ولها دور فعال في توفير الحلول المبتكرة لاحتياجات سوق مواد البناء، بما يوفر في استخدامات الطاقة، وبما يحافظ على موارد البيئة .