نشرت بوابة الأزهر نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية والإعدادية ومعهد البعوث ومعاهد القراءات، وكان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 73.3%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 562 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 30.10%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1921 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 29.92%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1435 طالبًا وطالبة.

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