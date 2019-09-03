تفقد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس ناجي السيد حسن مدير عام الزراعة، والمهندس أيمن عاشور وكيل إدارة الإرشاد الزراعي، اليوم، معدات قدمتها وكالة التعاون الدولي الألماني، إلى مديرية الزراعة، لدعم المديرية في أداء عملها ورفع كفاءة عمل الجهاز الإرشادي، وفقا لخطة العمل المتفق عليها مع المهندسة مها خلاف مدير عام البرنامج، ومسؤول الدعم المؤسسي للجمعيات نهاد راجح، ومسؤول دعم الإرشاد الزراعي المهندس محمد على.

وتشمل المعدات، قطع غيار لوحدات الاستزراع السمكي التكافلي ووحدة الزراعة بدون تربة ومعدات إصلاح للأعطال والكسور، وأطقم سكاكين لماكينات فرم المخلفات الزراعية الجافة، وفى إطار دعم قدرات المراكز الإرشادية تم تسليم وحدات عرض متنقلة يتم توزيعها على المراكز الإرشادية مكونة من جهاز كومبيوتر لوحي مزود ببروجوكتور وسماعة لعرض الأفلام الإرشادية في حلقات النقاش وأيام التدريب الحقلي.