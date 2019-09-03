اليوم.. عرض 5 أفلام ضمن "شورتات الأوسكار"

يُعرض برنامج شورتات الأوسكار، الذي يضم 5 أفلام عربية قصيرة شاركت في سباق الأوسكار وحققت إنجازات به، مساء اليوم، ضمن فعاليات "أيام سيما دِكّة" للفيلم القصير، في مقر مساحة "دِكّة أضِف" بالمقطم.ويلي العرض مناقشة عن تسويق وتوزيع الأفلام مع مروان الشافعي، مسؤول تنظيم عروض الأفلام بالمهرجانات بشركة "MAD Solutions" التي تتولى توزيع وتسويق شورتات الأوسكار.

برنامج "شورتات الأوسكار" يضم 5 أفلام عربية قصيرة هي "السلام عليك يا مريم" للمخرج باسل خليل، و"عيني" إخراج أحمد صالح، و"NOCTURNE IN BLACK" لـ جيمي كيروز، و"الجفت، الواوي، الذئب والصبي" لـ وليد مونّس، باإضافة إلى "بهية ومحمود" للمخرج زيد أبوحمدان.