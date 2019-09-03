نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها بـ"النيولوك" الجديد، بعدما قامت بتغيير قصة شعرها، لتعود للقصة القديمة التي طلت على الجمهور بها للمرة الأولى.

وكتبت صبا مبارك عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، "بعد سنين من تغيير قصات الشعر وتغيير الشكل واللون، رجعت تاني للشعر الكيرلي اللي بحبه"، "الشعر الكيرلي أكتر شيء بيشبهني".

ودخلت الفنانة صبا مبارك عالم الفن عام 1998، عن طريق مسلسل "قمر وسحر"، وعادت في عام 2002 للظهور مجددًا بشخصية نسرين في المسلسل التاريخي "عمر الخيام"، كما شاركت بنفس العام بمسلسل "الأرواح المهاجرة"، وبعد عام قدمت شخصية غزالة الشيباني بالمسلسل التاريخي "الحجاج".

وفي 2012 شاركت صبا مبارك بعد عام في المسلسل المصري "شربات لوز" برفقة النجمة يسرا، كما ظهرت ببطولة مسلسل "حكايات بنات" بدور أحلام، وفي 2016 قدمت دور درية نجار بمسلسل "أفراح القبة" رفقة النجم جمال سليمان وعدة نجوم آخرين.