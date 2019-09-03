أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مصرفه يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء، ويوفر البنك إمكانية فتح حسابات دون أي مصاريف، مثل حساب توفير المستقبل، وشهادات الاستثمار فئات "أ - ب – ج".

وحول زيادة مصاريف فتح حساب التوفير بقيمة 20 جنيها، قال لـ"الوطن"، إن البنك الأهلي المصري يمنح عملائه أعلى سعر فائدة في السوق المحلية مقارنة بكافة الأوعية الادخارية الأخرى في جميع البنوك.

عكاشة: نستهدف تحقيق الشمول المالي.. وتقديم أفضل خدمة مصرفية للمواطنين

ولفت إلى أن الزيادة في مصاريف بعض أنواع الحسابات بقيمة لا تتجاوز 20 جنيها لا يمكن مقارنتها بالعائد، الذي يحصل عليه عملاء البنك الأهلي، من سعر الفائدة الأعلى في السوق، كما أن عدد الفروع وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى خدمات الدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات، كما أن البنك يوفر خدمة فتح الحساب مجانا أيضا.

وتابع قائلا: "عملاء البنك الأهلي لا يحتاجون إلى دفع تكلفة إضافية نتيجة سحب الكاش من ماكينات البنوك الأخرى، وذلك لأن ماكينات البنك الأهلي هي الأكثر انتشارا في السوق المحلية".

وتابع قائلا: "نسعى دائما لتحقيق أفضل خدمة مصرفية للمواطنين، وأن مصاريف التعاملات المصرفية لدينا تتوافق مع متوسط السوق".

وعن حساب توفير المستقبل، "حساب الشمول المالي"، قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي إن حساب توفير المستقبل يستهدف جذب شريحة جديدة من الأفراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي تحقيقا للشمول المالي والعمل على توفير منتج ادخاري آمن يتناسب واحتياجات هذه الفئة، لمساعدتهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل فعال بحيث يدر عائد متزايد حسب الرصيد بالحساب حيث يتزايد سعر العائد بزيادة الرصيد.

وفيما يلي تكلفة بعض الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الأهلى المصري:

>>حساب توفير المستقبل:

• المصاريف: صفر

• الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

• دورية العائد: (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)

• التأمين على حياة العميل: مجانا

• حدود التأمين المجاني: من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب رصيد الحساب.

• الإعفاءات: الحساب معفي من مصاريف فتح الحساب والمصاريف السنوية ومصاريف كشف الحساب ومصاريف اصدار بطاقة الخصم المباشر

الهدف: التشجيع على الادخار وتنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي

الاشتراك بالفون كاش: مجانا

>>خدمات الكترونية: دفع الفواتير، وشحن رصيد الهاتف المحمول، إرسال مبالغ ماليه لمحافظ أخرى، استقبال حوالات خارجية، سحب نقدي، حجز طيران، تجديد الرخصة القيادة، الشراء عبر الانترنت، والتمتع بخدمات الاهلي نت مجانا والتي توفر الاطلاع على كافة المعاملات والتحويل بين الحسابات داخل مصرفنا وخارجه.