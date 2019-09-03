كلّف الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة مايسة لطفي عبدالمنعم وكيل المعمل المركزي للزراعة العضوية للعمل مديرًا للمعمل ذاته.

يأتي ذلك وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 936 لسنة 2019.