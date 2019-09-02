تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، أحد الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول الأرز من الصنف "جيزة 178"، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والذي تنفذه الوزارة من خلال مركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وجهاز مشروعات تحسين الأراضي.

واستعرض الدكتور عبدالعليم الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إنجازات التجربة التي أجريت بنظام الشتل المنتظم للأرز، لافتا إلى أن التجربة نجحت في توفير حوالي من 10 إلى 15% من نسبة المياه المستخدمة في الزراعة مقارنة بالحقول الأخرى، موضحا أن إنتاجية الحقل بلغت حوالي 4.8 طن للفدان بزيادة حوالي 900 كيلوجرام عن الطرق العادية.

كما افتتح الوزير، أول وحدة رفع المياه بالطاقة الشمسية بمحطة ترعة "مارس الجمل" بزمام جمعية زهران الزراعية قدرة المحطة 10 كيلووات كهرباء موتور سطحي قدرة 10 حصان - تصريف طلمبة 47 لتر/ثانية 34 فدان، والتابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والمحطة تتميز بأنها صديقة البيئة، ورخيصة الثمن والأوفر اقتصاديا وغير مكلفة وتتميز بالكفاءة مقارنة بالمواتير التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء أو السولار.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، اليوم بحضور قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.