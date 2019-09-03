تخوض الفنانة مروة عبدالمنعم، تجربة تليفزيونية جديدة، إذ تُقدم برنامج "بنات وولاد"، على شاشة "النهار"، وطرحت القناة البرومو الدعائي الأول، ومن المُفترض عرضه خلال الفترة المُقبلة.

وبمجرد عرض البرومو الخاص بالبرنامج، لاقت الفكرة بعض الانتقادات، كون مروة عبدالمنعم، تجاوزت سن الأربعين، فضلًا عن خوضها تجربة تقديم البرامج، لأول مرة، وتفتقد الخبرات الكافية.

وقالت الإعلامية نور صواف، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "مروة عبد المنعم عجوزة.. وأخدت فرصتها من زمان، من أيام الرقص على سلالم متحركة والحقيقة والسراب، والحقيقة أنا شايفاها موهوبة في العياط جدًا فقط لا غير".

فيما أبدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، رفضها لفكرة تقديم الفنانين لبرامج الأطفال، مبينة أن مُقدم هذه النوعية من البرامج يجب أن يخضع لعدة قواعد منها الدراسة، والتدريب، والتأهيل والوعي الكافي بسيكولوجية الطفل المعاصر، إضافة إلى امتلاكه للمهارات الخاصة بالمذيع.

وأوضحت عميد كلية الإعلام الأسبق، لـ"الوطن" أن برامج الأطفال من أهم أنواع البرامج وأخطرها، مشيرة إلى أنه بمجرد وصول الكلام بشكل خاطئ لعقول أطفال في سن التكوين قد يسبب ذلك مشاكل أو قد يصل إليهم بصورة معاكسة غير المطلوبة، لذلك يجب أن يكون المذيع مُدربًا جيداً، إلى جانب وجود خبراء متخصصين يشرفون عليه، مضيفة: "إحنا مش هنلعب على مستقبل أجيال".

وعن إسناد "النهار" مهمة تقديم "بنات وولاد" إلى الفنانة مروة عبدالمنعم، قالت: "كون إني أجيب ممثلة مشهورة عشان البرنامج ينجح ده مينفعش"، لافتة إلى وجود اعتقادات بأن الممثل لديه القدرة على جذب الطفل، لكن لا توجد إجابة واضحة ومؤكدة بشأن هذه الاعتقادات ومن الوارد أن تكون خاطئة.