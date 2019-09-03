شهدت معارض "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية التي أقامتها مديرية أمن القليوبية بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية بمدن بنها وشبرا الخيمة والعبور والقناطر إقبالا متزايدا من المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة

وتنظم المعارض تحت شعار "العودة للمدارس بأسعار زمان" لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بإشراف وزارة الداخلية، تنسيقًا مع الغرف التجارية وتجار السلع المدرسية والمكتبات.

ويضم المعرض الواحد 22 جناحًا توفر مستلزمات المدارس والملابس المدرسية بمشاركة نحو 60 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وحقائب وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية.

وأكد اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، أن تلك المعارض تأتي استمرارا للمشاركة المجتمعية الإيجابية لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها الوزارة.

وِأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع شركة متخصصة لتنظيم المعارض في بنها وشبرا الخيمة والقناطرالخيرية، بالتعاون مع المحافظة بأجهزتها المختلفة ومديرية التموين، موضحا أن الغرفة التجارية بالمحافظة تتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف أن تلك المعارض تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة.