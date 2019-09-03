أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، أن هناك خطة يجري إعدادها لحركة تغيير قيادات مجالس المدن والأحياء والمديريات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأبناء الشارع الغرباوي على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور.

وقال محافظ الغربية في تصريحات صحفية، إن الهدف من حركة التغيير هو التأكيد على ضرورة تجهيز كوادر قيادية مهيئة للمسئولية والتواصل مع المواطنين وتحقيق طفرة فعلية تستهدف تعظيم موارد المحافظة وحوكمة النفقات وتحقيق الاستفادة القصوى في كافة الخدمات للمواطنين.

وأضاف: "رفعنا منظومة جهاز النظافة من خلال دعم موارد المعدات والآليات المستخدمة على مستوى الوحدات المحلية ومراكز المدن" مشيرا إلى وجود تنسيق كامل وتفعيل لغرف العمليات والطوارئ لتحقيق الاستجابة وحل أية مشكلات تواجه المواطنين.

وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية عاجلة شهرية لمدة ستة أشهر للمواطن إبراهيم سعد الغابش الذى يعاني من غرغرينه أدت لبتر قدميه وذلك لحين إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة له بعد بحث حالته الاجتماعيه.