قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العلاقات بين دولتي مصر والكويت قوية وعميقة وقائمة على التفاعل والاحترام المتبادل.

وأضاف مكرم، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر": "كل طرف حريص على الطرف الآخر بصورة تكاد تكون مثالًا يحتذى على مستوى علاقات العالم".

وتابع: "السيسي استُقبل استقبالًا جميلًا في الكويت، وسبق للكويت أن أبلغت مصر بشان خلية إخوانية مصرية موجودة في الكويت لتجعل منها منصة لعمليات ضد مصر".

وواصل: "بوضوح الموقف الكويتي والتزامه بمحاربة الإرهاب والعلاقات الوثيقة والعريقة مع مصر، لم تتوان السلطات الكويتية عن تسليم هذه الخلية إلى مصر".

ورجح أن يكون توجيه الشكر لأمير الكويت، هو أحد أهداف زيارة رئيس الجمهورية: "كان يستحق هذا الشكر، ليس لأنه سلم جماعة الإخوان فقط، ولكن لمساهماته الكبيرة في التنمية بمصر، وهي ثالث أكبر دولة عربية تستثمر في مصر".