تستعد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، لتنظيم الفعاليات الأولى لمبادرة "صحتك فى رياضتك بدراجتك"، يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تبدأ أمام كورنيش البحر بمنطقة سبورتنج وحتى السلسلة.

من جانبها، أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان مفتوح لمشاركة كل الأعمار من المراكز والأندية والمجموعات الرياضية، مؤكدة أن دعوة المشاركة مفتوحة للجميع عن طريق تسجيل الاسم وتجهيز دراجتك بأقرب مركز أو لجنة رياضية أو عبر الموقع الرسمي للمديرية عبر فيس بوك.

وأضافت الشريف أنه من المتوقع أن يشارك نحو ألف شاب وفتاة من الإسكندرية، مشيرة إلى أنه جرى إطلاق المبادرة تماشيًا مع توجيه القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن من خلال مبادرة "دراجة لكل مواطن".

وأكدت أن المبادرة ضمن تفعيل المبادرات المجتمعية التي تهدف لنشر ثقافة الرياضة من أجل الصحة وجعلها أسلوب حياة والتأكيد أن الرياضة أصبحت تساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.